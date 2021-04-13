Новий рекорд: ціна біткоїна перевищила 62 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Станом на 14:00 вівторка, 13 квітня, ціна криптовалюти біткоїн оновила історичний максимум і досягла 62 тисячі 695 доларів за одиницю, передає УНН з посиланням на CoinDesk.
Деталі
Так, біткоїн досяг позначки в 62 695,55 доларів, що еквівалентно більше ніж 1,75 млн українських гривень.
Варто відзначити, що ціна за криптовалюту б'є рекорди вже декілька місяців поспіль. Так, лише у лютому біткоїн досяг позначки спочатку 56 тисяч за одиницю, а вже наступного дня - 57 тисяч доларів.
Нагадаємо
Нещодавно українські чиновники задекларували біткоїнів на суму 75 млрд гривень.