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Новый премьер Великобритании приехал в Киев

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским, сообщил Глава государства в Telegram, передает УНН.

Цитата

“С первых дней войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов”, – написал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак прибыл на индонезийский остров Бали на саммит лидеров G20 и сделал первое заявление. Он назвал рф "страной-изгоем" и предложил план по ее экономической изоляции.

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