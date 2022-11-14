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Заяви на G20: Сунак назвав РФ "країною-ізгоєм" і запропонував план з її економічної ізоляції

Заяви на G20: Сунак назвав РФ "країною-ізгоєм" і запропонував план з її економічної ізоляції

Київ • УНН

 • 392953 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Сполученого королівства Ріші Сунак прибув на індонезійський острів Балі на саміт лідерів G20 та зробив першу заяву. Він назвав РФ "країною-ізгоєм" і запропонував план з її економічної ізоляції.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

У своїй заяві новообраний прем’єр-міністр Сполученого королівства Ріші Сунак назвав Російську Федерацію "країною-ізгоєм" та запропонував план з 5 пунктів щодо зниження її впливу на світову економіку:

1. Продовження підтримки тим, кому вона найбільше потрібна зимою. Сунак зазначив, що Королівство продовжує допомагати Україні та своїм громадянам у плані рахунків за електроенергію, до того ж допомагає запобіганню голоду у світі.

2. Британський прем'єр звинуватив Росію у використанні їжі як зброю та підтримав зусилля ООН щодо продовження зернової угоди. Також він закликав країни, які можуть виробляти більше продовольства збільшити свої зусилля для подолання голоду у світі.

3. Сунак запропонував швидко відмовитися від енергозалежності від таких країн як Росія.

4. Залишатися прихильними до просування вільних ринків і відкритої глобальної економіки.

5. Виявляти тих, хто використовує свої можливості, щоб створити кредитні пастки для країн, що розвиваються (політика при якій країна-кредитор збільшує свій вплив шляхом збільшення боргу країні-позичальнику), а також зайнятися усуненням причин зростання інфляції

Раніше прем'єр-міністр Сполученого королівства Ріші Сунак пообіцяв на саміті G20 кинути виклик режиму російського диктатора.

Нагадаємо

Глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що термін дії зернової угоди з Росією є "важливим для глобальної продовольчої безпеки".

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