Заявления на G20: Сунак назвал РФ "страной-изгоем" и предложил план по ее экономической изоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак прибыл на индонезийский остров Бали на саммит лидеров G20 и сделал первое заявление. Он назвал РФ "страной-изгоем" и предложил план по ее экономической изоляции.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
В своем заявлении новоизбранный премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак назвал Российскую Федерацию "страной-изгоем" и предложил план из 5 пунктов по снижению ее влияния на мировую экономику:
1. Продолжение поддержки тем, кому она больше всего нужна зимой. Сунак отметил, что Королевство продолжает помогать Украине и своим гражданам в плане счетов за электроэнергию, к тому же помогает предотвратить голод в мире.
2. Британский премьер обвинил Россию в использовании пищи в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению зернового соглашения. Также он призвал страны, которые могут производить больше продовольствия, увеличить свои усилия для преодоления голода в мире.
3. Сунак предложил быстро отказаться от энергозависимости от таких стран как Россия.
4. Остаться благосклонными к продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике.
5. Выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран (политика при которой страна-кредитор увеличивает свое влияние путем увеличения долга стране-заемщику), а также заняться устранением причин роста инфляции
Ранее премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак пообещал на саммите G20 бросить вызов режиму российского диктатора.
Напомним
Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что срок действия зернового соглашения с Россией является "важным для глобальной продовольственной безопасности".