Заявления на G20: Сунак назвал РФ "страной-изгоем" и предложил план по ее экономической изоляции

Детали

В своем заявлении новоизбранный премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак назвал Российскую Федерацию "страной-изгоем" и предложил план из 5 пунктов по снижению ее влияния на мировую экономику:

1. Продолжение поддержки тем, кому она больше всего нужна зимой. Сунак отметил, что Королевство продолжает помогать Украине и своим гражданам в плане счетов за электроэнергию, к тому же помогает предотвратить голод в мире.

2. Британский премьер обвинил Россию в использовании пищи в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению зернового соглашения. Также он призвал страны, которые могут производить больше продовольствия, увеличить свои усилия для преодоления голода в мире.

3. Сунак предложил быстро отказаться от энергозависимости от таких стран как Россия.

4. Остаться благосклонными к продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике.

5. Выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран (политика при которой страна-кредитор увеличивает свое влияние путем увеличения долга стране-заемщику), а также заняться устранением причин роста инфляции

Ранее премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак пообещал на саммите G20 бросить вызов режиму российского диктатора.

Напомним

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что срок действия зернового соглашения с Россией является "важным для глобальной продовольственной безопасности".