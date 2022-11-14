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Заяви на G20: очільник ООН вказав на важливість продовження "зернової угоди"

Заяви на G20: очільник ООН вказав на важливість продовження "зернової угоди"

Київ • УНН

 • 262421 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що термін дії зернової угоди з Росією є "важливим для глобальної продовольчої безпеки".

Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Цитата

"Нам потрібні термінові дії, щоб запобігти голоду у все більшій кількості місць по всьому світу. Чорноморська зернова ініціатива та зусилля, спрямовані на забезпечення надходження російського продовольства та добрив на світові ринки, є важливими для глобальної продовольчої безпеки", — сказав Гутерріш пресконференція напередодні саміту G20 на індонезійському острові Балі.

Нагадаємо

За підсумками саміту G20 не буде ухвалення конкретних резолюцій, які засуджують російську агресію на території України. Учасники саміту зроблять заяву про те, що зараз "не час для війни".

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