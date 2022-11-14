Заяви на G20: очільник ООН вказав на важливість продовження "зернової угоди"

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"Нам потрібні термінові дії, щоб запобігти голоду у все більшій кількості місць по всьому світу. Чорноморська зернова ініціатива та зусилля, спрямовані на забезпечення надходження російського продовольства та добрив на світові ринки, є важливими для глобальної продовольчої безпеки", — сказав Гутерріш пресконференція напередодні саміту G20 на індонезійському острові Балі.

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За підсумками саміту G20 не буде ухвалення конкретних резолюцій, які засуджують російську агресію на території України. Учасники саміту зроблять заяву про те, що зараз "не час для війни".