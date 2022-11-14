Заявления на G20: глава ООН указал на важность продления "зернового соглашения"

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"Нам нужны срочные действия, чтобы предотвратить голод во все большем количестве мест по всему миру. Черноморская зерновая инициатива и усилия, направленные на обеспечение поступления российской продовольствия и удобрений на мировые рынки, важны для глобальной продовольственной безопасности", - сказал Гутерриш накануне пресс-конференция G20 на индонезийском острове Бали.

Напомним

По итогам саммита G20 не будет принятия конкретных резолюций, осуждающих российскую агрессию на территории Украины. Участники саммита сделают заявление о том, что сейчас не время для войны.