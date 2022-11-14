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За підсумками саміту G20 не ухвалюватимуться резолюції, які засуджують росію - FT

За підсумками саміту G20 не ухвалюватимуться резолюції, які засуджують росію - FT

Київ • УНН

 • 383927 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. За підсумками саміту G20 не буде ухвалення конкретних резолюцій, які засуджують російську агресію на території України. Учасники саміту зроблять заяву про те, що зараз "не час для війни". Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як пише газета, напередодні офіційного дводенного саміту перша зустріч президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна як лідерів, де обговорять потенційні галузі співпраці, має на меті зупинити погіршення відносин, яке визначає розкол між Сходом і Заходом.

Попри те, що російський диктатор володимир путін не буде присутній особисто, а також не виступить онлайн зі зверненням, російські офіційні особи (на чолі з головою мзс рф сергієм лавровим) залишаються учасниками офіційних переговорів G20, на яких поки що не вдалося дійти консенсусу, пише видання.

Як заявив газеті високопоставлений німецький представник G20, угоди про формулювання, які засуджують росію на саміті, не буде. Таку ж оцінку дали інші учасники західних делегацій.

На зустрічах за зачиненими дверима щодо складання комюніке саміту Китай рішуче підтримав росію, перешкоджаючи спробам західних офіційних осіб включити до нього формулювання, що засуджують війну, відзначає видання.

Джерела, поінформовані про ситуацію, зазначають, що найімовірнішою є або “широка, неконкретна” заява про те, що зараз “не час війни”, або спільна заява 19 чи 18 країн.

Також газета пише, що відсутність путіна на саміті може посилити увагу до лідера КНР, оскільки багато інших членів G20 стурбовані його відносинами із кремлем.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, який відбудеться на Балі в Індонезії. Глава держави наголосив, що виступить на саміті G20 зі зверненням у вівторок.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров очолить російську делегацію на саміті лідерів G20. Оскільки кремль заявив, що президент володимир путін "надто зайнятий, щоб взяти в ньому участь".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що путін не бере участь у саміті G20, ймовірно тому, що йому довелося б зіткнутися з критикою з боку багатьох учасників.

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