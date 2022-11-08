Зеленський візьме участь у саміті G20: названо ймовірний формат

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За словами Никифорова, президент точно братиме участь і, найімовірніше, онлайн.

“В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, – зазначив речник.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що не приїде на саміт G20, якщо там буде путін. Також він повідомляв, що формат виступу насамперед залежатиме від ситуації на фронті.

США виступають за те, щоб Україна взяла участь у саміті G20, навіть якщо на ній буде росія.