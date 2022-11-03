Україна не буде брати участь у саміті G20, якщо там буде путін, — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо російський диктатор володимир путін буде брати участь у саміті G20, то Україна не буде. Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Греції в Києві, передає УНН.
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«Не слідкую за участю інших в саміті G20. Позиція моя особиста та позиція України була в тому, що якщо лідер російської федерації буде брати участь, то Україна не буде брати. Подивимося як буде в майбутньому», - сказав Зеленський.
Деталі
Він повідомив, що сьогодні під час телефонної розмови з президентом Індонезії Джоко Відодо Україну знову запросили на саміт G20.
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«Сьогодні у мене була телефонна розмова з президентом Індонезії, ми підтримуємо стосунки. В квітні здається був його офіційний візит в Україну. У будь-якому випадку ми були сьогодні знову запрошені. Подивимося, кілька днів залишилося», - зазначив Зеленський.
Доповнення
У серпні Зеленський повідомляв, що формат участі України в саміті G20 насамперед залежатиме від ситуації на фронті.
Після рішення росії вийти із "зернової угоди" Володимир Зеленський закликав виключити її з G20.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що російський диктатор володимир путін із "закривавленими руками" не може сидіти за одним столом зі світовими лідерами.