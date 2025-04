У МЗС закликали не запрошувати путіна на G20 з його "закривавленими руками"

Цитата

"путін публічно визнав, що віддав накази завдати ракетних ударів по українському мирному населенню та енергетичній інфраструктурі. Йому не можна дозволити сидіти за столом зі світовими лідерами з його закривавленими руками. Запрошення путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а росія виключена з G20", – написав Ніколенко.

Putin publicly acknowledged ordering missile strikes on Ukrainian civilians and energy infrastructure. With his hands stained in blood, he must not be allowed to sit at the table with world leaders. Putin’s invitation to Bali summit must be revoked, and Russia expelled from G20.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 1, 2022

Нагадаємо

31 жовтня президент рф володимир путін заявив, що масовані російські удари по українській інфраструктурі – це часткова відповідь за атаку на Севастополь.