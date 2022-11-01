В МИД призвали не приглашать путина на G20 с его "окровавленными руками"

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"путин публично признал, что отдал приказы нанести ракетные удары по украинскому мирному населению и энергетической инфраструктуре. Ему нельзя позволить сидеть за столом с мировыми лидерами с его окровавленными руками. Приглашение путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а россия исключена из G20", – написал Николенко.

Путин публично признал заказ ракетных ударов по украинскому гражданскому населению и энергетической инфраструктуре. С руками, испачканными в крови, его нельзя пускать за стол переговоров с мировыми лидерами. Приглашение Путина’на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия исключена из G20

Напомним

31 октября президент россии владимир путин заявил, что массированные российские удары по украинской инфраструктуре – это частичный ответ за атаку на Севастополь.