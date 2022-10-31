Сьогоднішні удари по українській інфраструктурі це часткова відповідь за атаку на Севастополь, — путін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російський президент володимир путін провів показовий брифінг із журналістами. На одне із поставлених запитань про масовані російські удари в Україні він сказав, що це часткова відповідь за атаку на Севастополь, пише УНН.
Деталі
Один із російських журналістів на брифінгу поставив запитання про масовані російські ракетні удари від яких постраждала українська інфраструктура. Він уточнив, чи це було відповіддю росії за недавні події у Севастополі.
Цитата
“Частково так і є. І це не все, що ми можемо зробити”, — відповів російський лідер.
Нагадаємо
Минулого тижня окупаційна влада в АР Крим заявила про "атаку БПЛА" в акваторії Севастопольської бухти. Українська сторона причетність до вибухів в окупованому Криму не підтвердила.