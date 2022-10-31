Сьогоднішні удари по українській інфраструктурі це часткова відповідь за атаку на Севастополь, — путін

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Один із російських журналістів на брифінгу поставив запитання про масовані російські ракетні удари від яких постраждала українська інфраструктура. Він уточнив, чи це було відповіддю росії за недавні події у Севастополі.

Цитата

“Частково так і є. І це не все, що ми можемо зробити”, — відповів російський лідер.

Нагадаємо

Минулого тижня окупаційна влада в АР Крим заявила про "атаку БПЛА" в акваторії Севастопольської бухти. Українська сторона причетність до вибухів в окупованому Криму не підтвердила.