Сегодняшние удары по украинской инфраструктуре это частичный ответ за атаку на Севастополь, - путин

Детали

Один из российских журналистов на брифинге задал вопрос о массированных российских ракетных ударах от которых пострадала украинская инфраструктура. Он уточнил, было ли это ответом россии за недавние события в Севастополе.

Цитата

“Отчасти так и есть. И это не все, что мы можем сделать”, — ответил российский лидер.

Напомним

На прошлой неделе оккупационные власти в АР Крым заявили об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты. Украинская сторона причастности к взрывам в оккупированном Крыму не подтвердила.