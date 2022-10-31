Сегодняшние удары по украинской инфраструктуре это частичный ответ за атаку на Севастополь, - путин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российский президент владимир путин провел показательный брифинг с журналистами. На один из заданных вопросов о российских ударах по Украине он сказал, что это частичный ответ за атаку на Севастополь, пишет УНН.
Детали
Один из российских журналистов на брифинге задал вопрос о массированных российских ракетных ударах от которых пострадала украинская инфраструктура. Он уточнил, было ли это ответом россии за недавние события в Севастополе.
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“Отчасти так и есть. И это не все, что мы можем сделать”, — ответил российский лидер.
Напомним
На прошлой неделе оккупационные власти в АР Крым заявили об "атаке БПЛА" в акватории Севастопольской бухты. Украинская сторона причастности к взрывам в оккупированном Крыму не подтвердила.