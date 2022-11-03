Зеленський обговорив з президентом Індонезії підготовку до саміту G20

Цитата

"Обговорили з президентом Індонезії Джоко Відодо важливість продовження дії зернової ініціативи. Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Окремою темою нашої розмови стала підготовка до саміту G20", – зазначив Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Формат участі України в G20 залежатиме від ситуації на фронті – Зеленський

Нагадаємо

Після рішення росії вийти із "зернової угоди" Володимир Зеленський закликав виключити її з G20.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що російський диктатор володимир путін із "закривавленими руками" не може сидіти за одним столом зі світовими лідерами.