Зеленський обговорив з президентом Індонезії підготовку до саміту G20
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Індонезії Джоко Відодо "зернову ініціативу" та підготовку до саміту G20. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Зеленського.
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"Обговорили з президентом Індонезії Джоко Відодо важливість продовження дії зернової ініціативи. Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Окремою темою нашої розмови стала підготовка до саміту G20", – зазначив Зеленський.
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Нагадаємо
Після рішення росії вийти із "зернової угоди" Володимир Зеленський закликав виключити її з G20.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що російський диктатор володимир путін із "закривавленими руками" не може сидіти за одним столом зі світовими лідерами.