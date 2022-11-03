Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20

Цитата

"Обсудили с президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия "зерновой инициативы". Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20", – отметил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Формат участия Украины в G20 будет зависеть от ситуации на фронте – Зеленский

Напомним

После решения россии выйти из "зернового соглашения" Владимир Зеленский призвал исключить ее из G20.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин с "окровавленными руками" не может сидеть за одним столом с мировыми лидерами.