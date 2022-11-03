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Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20

Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20

Киев • УНН

 • 205559 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо "зерновую инициативу" и подготовку к саммиту G20. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Цитата

"Обсудили с президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия "зерновой инициативы". Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20", – отметил Зеленский.

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Напомним

После решения россии выйти из "зернового соглашения" Владимир Зеленский призвал исключить ее из G20.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин с "окровавленными руками" не может сидеть за одним столом с мировыми лидерами.

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