Зеленський: формат участі України в G20 залежатиме від ситуації на фронті

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"Що стосується “Великої двадцятки”. До листопада ще багато часу, і я сказав за яких умов це може бути. Дуже вдячний за те, що нас, Україну, запросили. В якому форматі – це буде залежати від багатьох факторів. Перш за все, як на мене, від того, що буде відбуватися в нас в державі і на полях війни, на фронті", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні, 23 серпня, до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він візьме участь у другому саміті Кримської платформи, який цього року відбуважться онлайн.