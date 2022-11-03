Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет путин, — Зеленский

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«Не слежу за участием других в саммите G20. Позиция моя личная и позиция Украины заключалась в том, что если лидер российской федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим как будет в будущем», – сказал Зеленский.

Детали

Он сообщил, что сегодня во время телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо Украину снова пригласили на саммит G20.

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«Сегодня у меня был телефонный разговор с президентом Индонезии, мы поддерживаем отношения. В апреле, кажется, был его официальный визит в Украину. В любом случае мы были сегодня снова приглашены. Посмотрим, несколько дней осталось», – отметил Зеленский.

Дополнение

В августе Зеленский сообщал, что формат участия Украины в саммите G20 в первую очередь будет зависеть от ситуации на фронте.



После решения россии выйти из "зернового соглашения" Владимир Зеленский призвал исключить ее из G20.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что российский диктатор владимир путин с "окровавленными руками" не может сидеть за одним столом с мировыми лидерами.