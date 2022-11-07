Білий дім виступив за участь України в саміті G20, якщо на ньому буде представлено росію

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Як заявила Карін Жан-П'єр, президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти, що не планує зустрічатися з російським президентом на полях саміту.

Речниця Білого дому додала, що Штати також виступають за те, щоб Україна також взяла участь у майбутній зустрічі найвищого рівня на Балі, навіть якщо на ній буде представлена ​​країна-агресорка — росія.

Раніше президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент володимир путін може не бути на саміті G20 на Балі. За його словами, таке враження у нього склалося після розмови з російським лідером минулого тижня.

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До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що не приїде на саміт G20 на Балі, якщо там буде володимир путін.

Довідка

Саміт G-20 у Балі — сімнадцята зустріч глав держав “Групи двадцяти” та держав-партнерів, яка відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі.