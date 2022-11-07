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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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Білий дім виступив за участь України в саміті G20, якщо на ньому буде представлено росію

Білий дім виступив за участь України в саміті G20, якщо на ньому буде представлено росію

Київ • УНН

 • 263576 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що США виступають за те, щоб Україна взяла участь у саміті G20, якщо на ній буде представлена ​росія.

Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг речниці Білого дому.

Деталі

Як заявила Карін Жан-П'єр, президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти, що не планує зустрічатися з російським президентом на полях саміту.

Речниця Білого дому додала, що Штати також виступають за те, щоб Україна також взяла участь у майбутній зустрічі найвищого рівня на Балі, навіть якщо на ній буде представлена ​​країна-агресорка — росія.

Раніше президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент володимир путін може не бути на саміті G20 на Балі. За його словами, таке враження у нього склалося після розмови з російським лідером минулого тижня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У кремлі ще не вирішили, хто представлятиме росію на G20.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що не приїде на саміт G20 на Балі, якщо там буде володимир путін.

Довідка

Саміт G-20 у Балі — сімнадцята зустріч глав держав “Групи двадцяти” та держав-партнерів, яка відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі.

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