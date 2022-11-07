Белый дом выступил за участие Украины в саммите G20, если на нем будет представлена Россия

Детали

Как заявила Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден дал четко понять, что не планирует встречаться с российским президентом на полях саммита.

Представитель Белого дома добавила, что Штаты также выступают за то, чтобы Украина также приняла участие в предстоящей встрече самого высокого уровня на Бали, даже если на ней будет представлена ​​страна-агрессорка — Россия.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент владимир путин может не быть на саммите G20 на Бали. По его словам, такое впечатление у него создалось после разговора с российским лидером на прошлой неделе.

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До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не приедет на саммит G20 на Бали, если там будет владимир путин.

Справка

Саммит G-20 в Бали — семнадцатая встреча глав государств “Группы двадцати” и государств-партнеров, которая состоится 15–16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали.