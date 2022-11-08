Зеленский примет участие в саммите G20: назван вероятный формат

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По словам Никифорова, президент точно будет участвовать и, скорее всего, онлайн.

“В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу”, – отметил спикер.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что не приедет на саммит G20, если там будет путин. Также он сообщал, что формат выступления в первую очередь будет зависеть от ситуации на фронте.

США выступают за то, чтобы Украина приняла участие в саммите G20, даже если на ней будет россия.