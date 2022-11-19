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Новий прем’єр Великої Британії приїхав у Київ

Новий прем’єр Великої Британії приїхав у Київ

Київ • УНН

 • 392047 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приїхав у Київ для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, повідомив Голова держави в Telegram, передає УНН.

Цитата

“З перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів”, – написав Зеленський.

Доповнення

Прем'єр-міністр Сполученого королівства Ріші Сунак прибув на індонезійський острів Балі на саміт лідерів G20 та зробив першу заяву. Він назвав РФ "країною-ізгоєм" і запропонував план з її економічної ізоляції.

Українські Національні Новини

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