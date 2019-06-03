Новое правописание: когда изменятся вопросы на ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В ближайшие 5 лет вопросы на внешнем независимом оценивании будут касаться только тех норм, которые не изменились после вступления в силу новой редакции "Украинской правописания". Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает УНН.
"Но хотим напомнить, что в ближайшие 5 лет вопросы на ВНО будут касаться только тех норм, которые не изменились", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинской правописания".
"Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс", - уточнили в Минобразования.
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Как сообщал УНН, новая редакция "Украинской правописания" сегодня вступила в силу.
Минобразования опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинской правописания".