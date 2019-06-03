Новий правопис: коли зміняться питання на ЗНО

КИЇВ. 3 червня. УНН. У найближчі 5 років питання на зовнішньому незалежному оцінюванні стосуватимуться лише тих норм, які не змінилися після набуття чинності новою редакцією "Українського правопису". Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України, передає УНН.