Новий правопис: коли зміняться питання на ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У найближчі 5 років питання на зовнішньому незалежному оцінюванні стосуватимуться лише тих норм, які не змінилися після набуття чинності новою редакцією "Українського правопису". Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України, передає УНН.
"Але хочемо нагадати, що найближчі 5 років питання на ЗНО стосуватимуться лише тих норм, які не змінилися", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що зараз розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису".
"Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес", - уточнили у МОН.
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Як повідомляв УНН, нова редакція "Українського правопису" сьогодні набрала чинності.
МОН опублікувало остаточну версію нової редакції "Українського правопису".