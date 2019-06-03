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Новий правопис: основні зміни

Новий правопис: основні зміни

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Основні зміни до українського правопису можна поділити на дві групи: власне зміни у написанні слів (без варіантів) і варіантні доповнення до чинної норми. УНН публікує основні нововведення.

1. Без варіантів: 

проєкт, проєкція; 

плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах; 

Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без подвоєння приголосних -кк-). 

Написання разом: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт;

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса)
але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць.

Російські прізвища:

рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький
виняток Лев Толстой.

Зміни в окремих словах: 
священник (як письменник).

2. Варіанти 

Слова іншомовного походження: 
Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р;

аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія; 

кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен.

Українські й давно засвоєні слова: 
і́рій і и́рій, і́род і и́род

Варіантні форми родового відмінка 
ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́си й Білору́си. 

Детальніше зі змінами можна ознайомитися на сайті Міносвіти.

Українські Національні Новини

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