Новий правопис: основні зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Основні зміни до українського правопису можна поділити на дві групи: власне зміни у написанні слів (без варіантів) і варіантні доповнення до чинної норми. УНН публікує основні нововведення.
1. Без варіантів:
проєкт, проєкція;
плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах;
Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без подвоєння приголосних -кк-).
Написання разом: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт;
пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса)
але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць.
Російські прізвища:
рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький
виняток Лев Толстой.
Зміни в окремих словах:
священник (як письменник).
2. Варіанти
Слова іншомовного походження:
Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р;
аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія;
кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен.
Українські й давно засвоєні слова:
і́рій і и́рій, і́род і и́род
Варіантні форми родового відмінка
ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́си й Білору́си.
Детальніше зі змінами можна ознайомитися на сайті Міносвіти.