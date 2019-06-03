Новое правописание: основные изменения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Основные изменения в украинском правописания можно разделить на две группы: собственно изменения в написании слов (без вариантов) и вариантные дополнение к действующей нормы. УНН публикует основные нововведения.
1. Без вариантов:
проєкт, проєкція;
плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах;
Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без удвоения -кк-).
Написание вместе: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт;
пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишем отдельно без дефиса)
но одним словоем если единое понятие півострів, півзахисник, півмісяць.
Русские фамилии:
рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький
исключение Лев Толстой.
Изменения в отдельных словах:
священник.
2. Варианты
Слова иноязычного происхождения:
Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р;
аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія;
кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен.
Украинский давно усвоенные слова:
і́рій і и́рій, і́род і и́род
Вариантные формы родительного падежа
ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́си й Білору́си.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте Минобразования.