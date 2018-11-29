Новый нардеп прошел в Верховную Раду

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала народного депутата Украины Владимира Куренного. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

“22 ноября 2018 года Верховная Рада Украины своим Постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Фриз И.В., избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Партии ”Блок Петра Порошенко“, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий”, - говорится в сообщении.

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Следовательно, ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Куренного Владимира Константиновича, 1967 года, проживает в Одессе, беспартийного, включенного в избирательный список Партии “Блок Петра Порошенко” под № 86.

Напомним, 23 ноября Верховная Рада назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов и прекратила ее полномочия как нардепа.

10 октября ЦИК признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Савку Ивана Ивановича, 1972 года рождения.

Владимир Куренной с 28 апреля 2015 года занимал должность руководителя Главного департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента Украины. Был народным депутатом ВР пятого и седьмого созывов.

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