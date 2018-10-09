Помер екс-нардеп Роман Забзалюк
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На 59-му році життя помер колишній народний депутат України Роман Забзалюк. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політолог Федір Левченко, передає УНН.
“На 59-му році життя, помер екс-народний депутат України, екс-керівник Миколаївської облорганізації ВО Батьківщина Роман Забзалюк”, — написав Левченко.
За його словами, причиною смерті екс-нардепа став рак.
Як повідомляв УНН, відомий український дисидент Левко Лук’яненко помер на 89-му році життя.