Умер экс-нардеп Роман Забзалюк
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На 59-м году жизни умер бывший народный депутат Украины Роман Забзалюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Федор Левченко, передает УНН.
"На 59-м году жизни, умер экс-народный депутат Украины, экс-руководитель Николаевской областной организации ВО Батькивщина Роман Забзалюк", - написал Левченко.
По его словам, причиной смерти экс-нардепа стал рак.
Как сообщал УНН, известный украинский диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни.