Новий нардеп пройшов до Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Центральна виборча комісія України зареєструвала народного депутата України Володимира Куренного. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.
“22 листопада 2018 року Верховна Рада України своєю Постановою достроково припинила повноваження народного депутата України Фріз І.В., обраної на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Партії „Блок Петра Порошенко“, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень”, — йдеться у повідомленні.
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Відтак, ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Куренного Володимира Костянтиновича, 1967 року народження, проживає в місті Одесі, безпартійного, включеного до виборчого списку Партії “Блок Петра Порошенко” під № 86.
Нагадаємо, 23 листопада Верховна Рада призначила нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів і припинила її повноваження як нардепа.
10 жовтня ЦВК визнала обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Савку Івана Івановича, 1972 року народження.
Володимир Куренной з 28 квітня 2015 року обіймав посаду керівника Головного департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації Президента України. Був народним депутатом ВР п'ятого і сьомого скликань.