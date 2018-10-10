У Верховній Раді з'явився новий депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Івана Савку. Відповідне рішення 10 жовтня було ухвалено на засіданні ЦВК під головуванням Тетяни Сліпачук. Про це повідомив відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, передає УНН.
“Комісія визнала обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Савку Івана Івановича, 1972 року народження, освіта вища, заступника командира військової частини по роботі з особовим складом — начальника відділення військової частини АА 0224, проживає в місті Миколаєві, безпартійного, включеного до виборчого списку Політичної партії „Народний Фронт“ під № 84”, — йдеться у повідомленні.
Перед цим 4 жовтня 2018 року Верховна Рада України своєю Постановою достроково припинила повноваження народного депутата України Єфремової І.О., обраної на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії “Народний Фронт”, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.
Окрім того, розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Кондратюка Сергія Дмитровича та Гоцула Ігоря Євгенійовича, включених до виборчого списку Політичної партії “Народний Фронт” під № 82 та № 83 відповідно, про відмову від балотування, Комісія скасувала реєстрацію вказаних кандидатів у народні депутати України, виключивши їх із зазначеного виборчого списку.
Іван Савка у 2014 році виконував обов'язки командира 79-ї аеромобільної бригади (зараз це 79-я окрема десантно-штурмова бригада).
Нагадаємо, 9 жовтня на 59-му році життя помер колишній народний депутат України Роман Забзалюк.