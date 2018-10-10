У Верховній Раді з'явився новий депутат

“Комісія визнала обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Савку Івана Івановича, 1972 року народження, освіта вища, заступника командира військової частини по роботі з особовим складом — начальника відділення військової частини АА 0224, проживає в місті Миколаєві, безпартійного, включеного до виборчого списку Політичної партії „Народний Фронт“ під № 84”, — йдеться у повідомленні.

Перед цим 4 жовтня 2018 року Верховна Рада України своєю Постановою достроково припинила повноваження народного депутата України Єфремової І.О., обраної на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії “Народний Фронт”, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Окрім того, розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Кондратюка Сергія Дмитровича та Гоцула Ігоря Євгенійовича, включених до виборчого списку Політичної партії “Народний Фронт” під № 82 та № 83 відповідно, про відмову від балотування, Комісія скасувала реєстрацію вказаних кандидатів у народні депутати України, виключивши їх із зазначеного виборчого списку.

Іван Савка у 2014 році виконував обов'язки командира 79-ї аеромобільної бригади (зараз це 79-я окрема десантно-штурмова бригада).

Нагадаємо, 9 жовтня на 59-му році життя помер колишній народний депутат України Роман Забзалюк.