В Верховной Раде появился новый депутат

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины Ивана Савку. Соответствующее решения 10 октября было принято на заседании ЦИК под председательством Татьяны Слипачук. Об этом сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, передает УНН.

“Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Савку Ивана Ивановича, 1972 года рождения, образование высшее, заместителя командира воинской части по работе с личным составом — начальника отделения воинской части АА 0224, который проживает в городе Николаеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии „Народный Фронт“ под № 84”, - говорится в сообщении.

Перед этим 4 октября 2018 года Верховная Рада Украины своим Постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ефремовой И.А., избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии “Народный Фронт”, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Кроме того, рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года Кондратюка Сергея Дмитриевича и Гоцула Игоря Евгеньевича, включенных в избирательный список политической партии “Народный Фронт” под № 82 и № 83 соответственно об отказе баллотироваться, Комиссия отменила регистрацию указанных кандидатов в народные депутаты Украины, исключив их из указанного избирательного списка.

Иван Савка в 2014 году исполнял обязанности командира 79-й аэромобильной бригады (сейчас это 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада).

Напомним, 9 октября на 59-м году жизни умер бывший народный депутат Украины Роман Забзалюк.

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