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Новый руководитель Генштаба рассказал об отношения с Полтораком

Киев • УНН

 • 13639 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак сказал, что нормальные служебные отношения с министром обороны Степаном Полтораком. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина, передает УНН.

Новый руководитель Генштаба рассказал об отношения с Полтораком

"У меня с министром обороны Степаном Полторак нормальные служебные отношения. Я уважаю этого руководителя, я работал под его руководством последние два года. Это человек, который слышит, который понимает, который знает, что он делает", - сказал Хомчак.

Также он добавил, что на новой должности у него нет никаких проблем, наоборот - только поддержка.

"У нас молодое государство, но в те неполных 28 лет нашей самостоятельности у нас почему предыдущая власть - всегда преступная и плохая. Хотя каждая власть дает свой вклад в развитие страны - лучше или хуже", - добавил Хомчак.

Напомним, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак проверил проведения мероприятий на одном из полигонов, где идет подготовка к собранию с командирами бригад и полков ВС Украины.

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