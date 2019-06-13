Новий керівник Генштабу розповів про стосунки з Полтораком
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак сказав, що має нормальні службові стосунки з міністром оборони Степаном Полтораком. Про це він заявив в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.
"У мене з міністром оборони Степаном Полтораком нормальні службові стосунки. Я поважаю цього керівника, я працював під його керівництвом останні два роки. Це людина, яка чує, яка розуміє, яка знає, що вона робить", - сказав Хомчак.
Також, він додав, що на новій посаді в нього немає жодних проблем, навпаки - тільки підтримка.
"У нас молода держава, але за тих неповних 28 років нашої самостійності у нас чомусь попередня влада - завжди злочинна і погана. Хоча кожна влада дає свій внесок у розвиток країни - кращий або гірший", - додав Хомчак.
Нагадаємо, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак перевірив проведення заходів на одному з полігонів, де триває підготовка до зборів з командирами бригад та полків ЗС України.