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Начальник Генштабу проінспектував полігон

Начальник Генштабу проінспектував полігон

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак перевірив проведення заходів на одному з полігонів, де триває підготовка до зборів з командирами бригад та полків ЗС України, передає УНН із посиланням на Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України. 

Як повідомили в управлінні, передбачається, що зазначені збори проводитимуться на фоні навчань з однією з мотопіхотних бригад.

За результатами роботи — внесено корективи до планів та акцентовано основну увагу на прикладному аспекті проведення навчань, який має відповідати реальним завданням з’єднань та військових частин.

Також начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України делегував повноваження по прийняттю ініціативних рішень щодо алгоритму та змістовного наповнення практичних елементів командувачам видів та окремих родів військ, які відповідають за готовість військових частин до виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо, у Києві військовослужбовці 10-го окремого загону оперативного реагування “ДОЗОР” на Дніпрі показали навички навчально-тренувального курсу “Small Boat Operations”, які відпрацьовували на американських катерах “Safe Boat 27”

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