Начальник Генштаба проинспектировал полигон
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак проверил проведения мероприятий на одном из полигонов, где идет подготовка к собранию с командирами бригад и полков ВС Украины, передает УНН со ссылкой на Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.
Как сообщили в управлении, предполагается, что указанные сборы будут проводиться на фоне учений с одной из мотопехотных бригад.
По результатам работы - внесены коррективы в планы и акцентировано основное внимание на прикладном аспекте проведения учений, который должен соответствовать реальной задачей соединений и воинских частей.
Также начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины делегировал полномочия по принятию инициативных решений по алгоритму и содержательному наполнению практических элементов командующим видов и отдельных родов войск, которые отвечают за готовность воинских частей к выполнению задач по назначению.
Напомним, в Киеве военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" на Днепре показали навыки учебно-тренировочного курса "Small Boat Operations", которые отрабатывали на американских катерах "Safe Boat 27".