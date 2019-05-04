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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92214 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101467 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103373 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126667 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112573 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138424 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144756 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130259 просмотра

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Новый император Японии впервые появился на публике

Новый император Японии впервые появился на публике

Киев  •  УНН

 • 15290 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Новый император Японии Нарухито впервые с момента его правопреемства появился публике. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Новый император Нарухито поприветствовал публику в субботу, 4 мая, с балкона, выходящего на территорию дворца, поблагодарив всех за поздравление. Он также пожелал счастья и развития Японии и японскому народу, отметив стремление продолжать следовать принципам правления своего отца.

Сообщается, что 59-летний Нарухито – первый император, родившийся после Второй мировой войны, и тот, кто учился за границей – в Оксфорде.

Отмечается, что императоры в послевоенной конституции Японии получают только символический статус без политической власти.

Напомним, наследный принц Нарухито стал новым императором Японии в среду, 1 мая.

Как сообщал УНН, японский император Акихито объявил о своем отречении от престола на церемонии во вторник, 30 апреля, выразив благодарность за поддержку японскому народу во время его 30-летнего правления.

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