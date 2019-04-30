Император Японии объявил об отречении от престола

"Я выполнял свои обязанности императора с глубоким чувством доверия и уважения к людям, и я считаю, что мне очень повезло, что я смог это сделать", - сказал во время церемонии 85-летний император, который станет первым японским монархом, отрекшимся от престола за 202 года.

Император Японии также выразил благодарность людям, которые поддержали его в роли "символа государства", как это определено в конституции страны.

"Я искренне желаю вместе с императрицей, чтобы эра "Рейва", которая начинается завтра, была стабильной и плодотворной, и я всем сердцем прошу мира и счастья для всех людей в Японии и во всем мире", - добавил он.

Император выступил с речью после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил ему благодарность за то, что он "всегда делился радостью и печалью с людьми", на мероприятии, в котором приняли участие около 300 гостей, включая членов императорской семьи, членов правительства, руководителей обеих палат парламента и судей верховного суда.

Он официально уйдет в отставку в полночь со вторника на среду. Его старший сын, 59-летний принц Нарухито вступит на престол на следующий день.

Напомним, ранее император Японии завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с его отречением.