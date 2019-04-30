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У Японії починається історичне зречення від престолу імператора Акіхіто

У Японії починається історичне зречення від престолу імператора Акіхіто

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Японський імператор Акіхіто готується піти зі свого престолу, ставши першим японським монархом, який відрікся від престолу за більш ніж 200 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Церемонія почалася у вівторок з приватних ритуалів у токійському імператорському палаці.

За даними "Эхо Москвы", прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вже офіційно оголосив про зречення імператора Акіхіто.

Як відзначає Japan Today, останній виступ 85-річного імператора послідує за словами подяки прем'єр-міністра Сіндзо Абе на церемонії, що починається о 17:00 за місцевим часом (11 година за Києвом) в імператорському палаці.

85-річному імператору було дозволено відректися від престолу після того, як він сказав, що не може виконувати свою роль через вік і погіршення стану здоров'я.

Його син, принц Нарухіто, зійде на трон на наступний день, починаючи нову еру.

Імператор в Японії не має політичної влади, але служить національним символом.

Нагадаємо, імператор Японії завершив релігійні та сімейні ритуали, пов'язані з його зреченням.

VIDEO: Emperor Akihito of Japan begins the process of stepping down from the Chrysanthemum Throne by visiting the Kashikodokoro sanctuary inside the Imperial Palace to report his abdication to his ancestors and Shinto gods pic.twitter.com/N7iiGVJMpa

— AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2019 г.

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