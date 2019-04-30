Імператор Японії завершив релігійні та сімейні ритуали, пов'язані з його зреченням

У високій старовинній шапці і унікальному одязі по придворній моді раннього середньовіччя, яке дозволено тільки монарху, він відвідав на території палацового комплексу в центрі Токіо три святилища. Вони присвячені верховної богині Сонця Аматерасу, міфічній праматері династії японських монархів, колишніх імператорів та богів синтоїстського пантеону.

Їм імператор символічно доповів про свій відхід на спокій. Потім моління там скоїв старший син імператора наслідний принц Нарухіто, який змінить імператора на престолі.

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Раніше 85-річний Акіхіто зробив 11 таких ритуалів в різних районах країни, зокрема у кургані міфічного першого імператора Японії Дзімму, в головному храмі богині Аматерасу в місті Ісе і біля мавзолею свого батька, імператора Хірохіто, який тепер носить посмертне ім'я Сева.

У другій половині дня у вівторок за токійським часом в найпрестижнішому "Сосновому залі" палацу відбудеться офіційна громадянська церемонія за участю представників трьох гілок влади - міністрів кабінету, керівників обох палат парламенту, суддів Верховного суду, а також глав органів місцевого самоврядування. На ній прем'єр-міністр Сіндзо Абе зачитає заяву від імені громадян країни. Потім з останнім зверненням як імператор до народу звернеться Акіхіто.

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Імператором він буде вважатися до останньої миті 30 квітня. З наступом 1 травня його змінить на престолі старший син - 59-річний наслідний принц Нарухіто. У цей день пройдуть церемонії також за участю представників трьох гілок влади, на яких новому монарху будуть, зокрема, передані імператорські регалії - меч і священна яшма. Третя регалія, металеве дзеркало, зберігається в храмі Ісе в центрі головного японського острова Хонсю, який вважається місцем містичного проживання богині Аматерасу.

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Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в Японії оголосили назву ери нового імператора.