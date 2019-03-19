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На церемонію в честь нового імператора Японії запросять голів 195 держав

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Уряд Японії має намір запросити на майбутні святкування з нагоди вступу на престол нового імператора глав 195 країн, з якими Токіо має дипломатичні відносини. Церемонія відбудеться 22 жовтня. Про це повідомили у вівторок на нараді оргкомітету заходів, пов'язаних зі зміною монарха, передає телеканал NHK, інформує УНН.

На церемонію в честь нового імператора Японії запросять голів 195 держав

Чинний 85-річний імператор Акіхіто має намір за власним проханням піти на спокій 30 квітня у зв’язку з похилим віком. На наступний день престол займе його старший син, 59-річний наслідний принц Нарухіто. Це буде супроводжуватися невеликою цивільною церемонією з присутністю представників трьох гілок влади: прем’єр-міністра та членів уряду, голів обох палат парламенту та керівництва Верховного суду.

Основні традиційні ритуали, пов’язані з вступом нового імператора на престол, відбудуться в жовтні. На їхню громадянську частину, включаючи урочистий банкет, передбачається запросити високих представників 195 країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імператор Японії заявив про складнощі у виконанні своєї ролі

Імператор Японії за конституцією вважається символом держави і єдності народу, у нього немає статусу глави держави на відміну від більшості інших монархів. Він виконує виключно церемоніальні функції, включаючи відкриття сесії парламенту і зустрічі з високими іноземними гостями.

Нагадаємо, раніше Імператор Японії Акіхіто заявляв, що зречеться престолу у квітні 2019 року.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе вважає, що вимога спікера Національних зборів (парламенту) Південної Кореї Мун Хі Сана до імператора Акіхіто вибачитися за примус кореянок до сексуальних зв’язків з японськими військовими в роки Другої світової війни викликала гнів з боку японців.

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