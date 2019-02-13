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Абе заявив, що слова спікера парламенту Південної Кореї про імператора обурили японців

Абе заявив, що слова спікера парламенту Південної Кореї про імператора обурили японців

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе вважає, що вимога спікера Національних зборів (парламенту) Південної Кореї Мун Хі Сана до імператора Акіхіто вибачитися за примус кореянок до сексуальних зв’язків з японськими військовими в роки Другої світової війни викликала гнів з боку японців. З такою заявою Абе виступив в середу в ході дебатів у місцевому парламенті, передає УНН з посиланням на The Japan Times.

“Я думаю, що багато японських громадян відчули здивування і гнів. Це неприйнятно, що спікер парламенту повторює подібні ремарки. Я вимагаю, щоб він взяв свої слова назад і вибачився”, — наводить слова прем’єра агентство Kyodo. Глава МЗС Японії Таро Коно заявив, що Токіо направив Сеулу вже п’ять протестів у зв’язку з висловлюваннями спікера парламенту.

Говорячи про негативне ставлення нинішнього керівництва Республіки Корея до досягнутої при адміністрації попереднього президента Пак Кин Хе домовленості з Японією про проблему так званих жінок для втіхи, Абе підкреслив, що неможливо поліпшити двосторонні відносини, якщо дані раніше обіцянки скасовуються через зміну влади в країні.

У суботу спікер парламенту Південної Кореї в інтерв’ю агентству Bloomberg закликав імператора Японії особисто вибачитися перед колишніми сексуальними рабинями японської армії і заявив, що такий символічний жест зняв би всю напруженість навколо цієї проблеми. Мун Хі Сан назвав Акіхіто “сином головного винуватця військових злочинів”, маючи на увазі попереднього японського імператора Хірохіто, який знаходився на престолі під час Другої світової війни. На момент її закінчення нинішньому японському монарху було 11 років.

Як повідомляв УНН, уряд Японії закликають обговорити назву Японського моря з Південною Кореєю.

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