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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63197 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84192 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130991 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130649 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130001 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125136 просмотра

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7 марта, 08:52 • 161162 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Абэ заявил, что слова спикера парламента Южной Кореи о императора возмутили японцев

Абэ заявил, что слова спикера парламента Южной Кореи о императора возмутили японцев

Киев  •  УНН

 • 8290 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что требование спикера Национального собрания (парламента) Южной Кореи Мун Хи Сана к императору Акихито извиниться за принуждение кореянок к сексуальным связям с японскими военными в годы Второй мировой войны вызвало гнев со стороны японцев. С таким заявлением Абэ выступил в среду в ходе дебатов в парламенте, передает УНН с ссылкой на издание The Japan Times.

“Я думаю, что многие японские граждане испытали удивление и гнев. Это неприемлемо, что спикер парламента повторяет подобные ремарки. Я требую, чтобы он взял свои слова назад и извинился”, — приводит слова премьера агентство Kyodo. Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио направил Сеулу уже пять протестов в связи с высказываниями спикера парламента.

Говоря о негативном отношении нынешнего руководства Республики Корея к достигнутой при администрации предыдущего президента Пак Кын Хе договоренности с Японией о проблеме так называемых женщин для утешения, Абэ подчеркнул, что невозможно улучшить двусторонние отношения, если данные ранее обещания отменяются из-за смены власти в стране.

В субботу спикер парламента Южной Кореи в интервью агентству Bloomberg призвал императора Японии лично извиниться перед бывшими сексуальными рабынями японской армии и заявил, что такой символический жест снял бы всю напряженность вокруг этой проблемы. Мун Хи Сан назвал Акихито “сыном главного виновника военных преступлений”, имея в виду предыдущего японского императора Хирохито, который находился на престоле во время Второй мировой войны. На момент ее окончания нынешнему японскому монарху было 11 лет.

Как сообщал УНН, правительство Японии призывают обсудить название Японского моря с Южной Кореей.

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