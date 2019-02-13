Абэ заявил, что слова спикера парламента Южной Кореи о императора возмутили японцев

“Я думаю, что многие японские граждане испытали удивление и гнев. Это неприемлемо, что спикер парламента повторяет подобные ремарки. Я требую, чтобы он взял свои слова назад и извинился”, — приводит слова премьера агентство Kyodo. Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио направил Сеулу уже пять протестов в связи с высказываниями спикера парламента.

Говоря о негативном отношении нынешнего руководства Республики Корея к достигнутой при администрации предыдущего президента Пак Кын Хе договоренности с Японией о проблеме так называемых женщин для утешения, Абэ подчеркнул, что невозможно улучшить двусторонние отношения, если данные ранее обещания отменяются из-за смены власти в стране.

В субботу спикер парламента Южной Кореи в интервью агентству Bloomberg призвал императора Японии лично извиниться перед бывшими сексуальными рабынями японской армии и заявил, что такой символический жест снял бы всю напряженность вокруг этой проблемы. Мун Хи Сан назвал Акихито “сыном главного виновника военных преступлений”, имея в виду предыдущего японского императора Хирохито, который находился на престоле во время Второй мировой войны. На момент ее окончания нынешнему японскому монарху было 11 лет.

Как сообщал УНН, правительство Японии призывают обсудить название Японского моря с Южной Кореей.