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Імператор Японії заявив про складнощі у виконанні своєї ролі

Київ • УНН

 • 7512 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Японський імператор Акіхіто в відеозверненні заявив, що через вік йому все важче повноцінно виконувати обов'язки монарха. Імператор звернувся до народу вже в третій раз за цей рік, однак знову уникнув прямих заяв про намір залишити трон, передає УНН з посиланням на ВВС.

Імператор Японії заявив про складнощі у виконанні своєї ролі

"Зараз мені вже більше 80 років, і я, на щастя, перебуваю в доброму здоров'ї. Коли я думаю про те, що моє здоров'я поступово погіршується, я переживаю, що мені може стати складно виконувати мої обов'язки як символу нації", - заявив він.

Імператор також заявив, що якщо монарх не справляється зі своїми обов'язками через вік або хворобу, то при ньому може бути призначений регент. Однак навіть у цьому випадку імператор залишається імператором протягом всього свого життя, додав Акіхіто.

Раніше Акіхіто заявляв, що має намір в найближчі роки відректися від престолу, однак пізніше в оточенні монарха заявили, що таких планів немає.

Зараз імператору 82 роки, і в останні роки він відчуває проблеми зі здоров'ям. У 2012 році монарх переніс операції на серці і з відкачування рідини з легенів.

У випадку зречення престол успадковує його старший син - 56-річний кронпринц Нарухіто.

Наразі Акіхіто є єдиним в світі правлячим імператором. Офіційно Акіхіто вступив на престол 12 листопада 1990 роки після смерті імператора Хірохіто 7 січня 1989 року.

Згідно з конституцією Японії, імператор виконує, в основному, представницькі функції і є символом держави і єдності народу.

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