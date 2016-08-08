Император Японии заявил о сложностях в исполнении своей роли

"Сейчас мне уже больше 80 лет, и я, к счастью, нахожусь в добром здравии. Когда я думаю о том, что мое здоровье постепенно ухудшается, я переживаю, что мне может стать сложно выполнять мои обязанности как символа нации", - заявил он.

Император также заявил, что если монарх не справляется со своими обязанностями в силу возраста или болезни, то при нем может быть назначен регент. Однако даже в этом случае император остается императором течение всей своей жизни, добавил Акихито.

Ранее Акихито заявлял, что намерен в ближайшие годы отречься от престола, однако позже в окружении монарха заявили, что таких планов нет.

Сейчас императору 82 года, и в последние годы он испытывает проблемы со здоровьем. В 2012 году монарх перенес операции на сердце и по откачке жидкости из легких.

В случае отречения престол наследует его старший сын - 56-летний кронпринц Нарухито.

Сейчас Акихито является единственным в мире правящим императором. Официально Акихито вступил на престол 12 ноября 1990 года после смерти императора Хирохито 7 января 1989 года.

Согласно конституции Японии, император выполняет, в основном, представительские функции и является символом государства и единства народа.