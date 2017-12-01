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Імператор Японії зречеться престолу у квітні

Імператор Японії зречеться престолу у квітні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Імператор Японії Акіхіто зречеться престолу у квітні 2019 року. Про це заявив прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

Минулого року 83-річний імператор заявив, що його вік та стан здоров'я став причиною того, що йому важко виконувати свої обов'язки. Парламент Японії у червні 2017 року дозволив імператору зректися престолу.

Час та деталі зречення престолу, що стається вперше за понад два століття, стали предметами запеклих дебатів у Японії. У п'ятницю в країні зібралось спеціальне засідання за участю Ради імператорського дому, членів парламенту та членів японської імператорської родини, щоб визначити дату зречення.

Після цього керівник уряду повідомив, що церемонія зречення відбудеться 30 квітня 2019 року.

А вже наступного дня - 1 травня - новим імператором стане його 57-річний син, кронпринц Нарухіто.

Нагадаємо, парламент Японії прийняв закон про прижиттєве престолонаслідування.

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