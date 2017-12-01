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Император Японии отречется от престола в апреле

Император Японии отречется от престола в апреле

Киев  •  УНН

 • 11500 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Император Японии Акихито отречется от престола в апреле 2019 года. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

В прошлом году 83-летний император заявил, что его возраст и состояние здоровья стали причиной того, что ему трудно выполнять свои обязанности. Парламент Японии в июне 2017 года позволил императору отречься от престола.

Время и детали отречения от престола, что происходит впервые за более двух столетий, стали предметами ожесточенных дебатов в Японии. В пятницу в стране собралось специальное заседание при участии Совета императорского дома, членов парламента и членов японской императорской семьи, чтобы определить дату отречения.

После этого глава правительства сообщил, что церемония отречения состоится 30 апреля 2019 года.

А уже на следующий день - 1 мая - новым императором станет его 57-летний сын, кронпринц Нарухито.

Напомним, парламент Японии принял закон о прижизненном престолонаследии.

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