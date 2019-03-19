На торжество в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 5516 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 10607 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 10599 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43513 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94003 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140042 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130302 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71375 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188901 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150842 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
56%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 9204 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 12958 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 16923 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15546 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 19893 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 80 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 5516 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 10608 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140042 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130302 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12869 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15115 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17514 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20415 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21982 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

На торжество в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств

Киев • УНН

 • 9706 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Правительство Японии намерено пригласить на будущие торжества по случаю вступления на престол нового императора глав 195 стран, с которыми Токио имеет дипломатические отношения. Церемония состоится 22 октября. Об этом сообщили во вторник на совещании оргкомитета мероприятий, связанных с изменением монарха, передает телеканал NHK, передает УНН.

На торжество в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств

Действующий 85-летний император Акихито намерен по собственной просьбе уйти на покой 30 апреля во связи с преклонным возрастом. На следующий день престол займет его старший сын, 59-летний наследный принц Нарухито. Это будет сопровождаться небольшой гражданской церемонией с присутствием представителей трех ветвей власти: премьер-министра и членов правительства, председателей обеих палат парламента и руководства Верховного суда.

Основные традиционные ритуалы, связанные с вступлением нового императора на престол, состоятся в октябре. На их гражданскую часть, включая торжественный банкет, предполагается пригласить высоких представителей 195 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Император Японии заявил о сложностях в исполнении своей роли

Император Японии по конституции считается символом государства и единства народа, у него нет статуса главы государства в отличие от большинства других монархов. Он выполняет исключительно церемониальные функции, включая открытие сессии парламента и встречи с высокими иностранными гостями.

Напомним, ранее Император Японии Акихито заявлял, что откажется от престола в апреле 2019 года.

Как сообщал УНН, премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что требование спикера Национального собрания (парламента) Южной Кореи Мун Хи Сана к императору Акихито извиниться за принуждение кореянок в сексуальных связей с японскими военными в годы Второй мировой войны вызвала гнев по стороны японцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99