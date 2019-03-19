На торжество в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Правительство Японии намерено пригласить на будущие торжества по случаю вступления на престол нового императора глав 195 стран, с которыми Токио имеет дипломатические отношения. Церемония состоится 22 октября. Об этом сообщили во вторник на совещании оргкомитета мероприятий, связанных с изменением монарха, передает телеканал NHK, передает УНН.
Действующий 85-летний император Акихито намерен по собственной просьбе уйти на покой 30 апреля во связи с преклонным возрастом. На следующий день престол займет его старший сын, 59-летний наследный принц Нарухито. Это будет сопровождаться небольшой гражданской церемонией с присутствием представителей трех ветвей власти: премьер-министра и членов правительства, председателей обеих палат парламента и руководства Верховного суда.
Основные традиционные ритуалы, связанные с вступлением нового императора на престол, состоятся в октябре. На их гражданскую часть, включая торжественный банкет, предполагается пригласить высоких представителей 195 стран.
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Император Японии по конституции считается символом государства и единства народа, у него нет статуса главы государства в отличие от большинства других монархов. Он выполняет исключительно церемониальные функции, включая открытие сессии парламента и встречи с высокими иностранными гостями.
Напомним, ранее Император Японии Акихито заявлял, что откажется от престола в апреле 2019 года.
Как сообщал УНН, премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что требование спикера Национального собрания (парламента) Южной Кореи Мун Хи Сана к императору Акихито извиниться за принуждение кореянок в сексуальных связей с японскими военными в годы Второй мировой войны вызвала гнев по стороны японцев.