Уряд Японії висловив протест Сеулу за вимогу вибачень від японського імператора
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Уряд Японії висловив протест Республіці Корея через висловлювання спікера Національних зборів (парламенту) Південної Кореї Мун Хі Сана, який зажадав вибачень від японського імператора Акіхіто за примус кореянок до сексуальних зв'язків з японськими військовими в роки Другої світової війни. Про це в середу заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Есіхіде Суга, передає УНН.
"Серія його висловлювань абсолютно неприйнятна. У мене немає бажання це коментувати. Ми заявили протест по дипломатичних каналах, а також вимагаємо взяти ці слова назад", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Мун Хі Сан в інтерв'ю південнокорейській газеті "Хангёре" ("Єдина нація") заявив, що Акіхіто слід зустрітися з кореянками, що стали жертвами військових злочинів, і вибачитися перед ними від імені Японії, оскільки імператор є символом японської нації.
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За підсумками переговорів попереднього президента Південної Кореї Пак Кин Хе і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у грудні 2015 року сторони домовилися остаточно вирішити двосторонню проблему жінок, що стали жертвами сексуального насильства під час японського колоніального панування. Токіо тоді приніс офіційні вибачення і передав 8,9 млн доларів до фонду допомоги жертвам військових злочинів. Однак після приходу до влади нинішнього президента Мун Чже Іна фонд було вирішено скасувати, і проблема була знову визнана Сеулом неврегульованою.
Як повідомляв УНН, Імператор Японії Акіхіто заявляв, що зречеться престолу у квітні 2019 року. На церемонію в честь нового імператора Японії запросять голів 195 держав.