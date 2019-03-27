Уряд Японії висловив протест Сеулу за вимогу вибачень від японського імператора

КИЇВ. 27 березня. УНН. Уряд Японії висловив протест Республіці Корея через висловлювання спікера Національних зборів (парламенту) Південної Кореї Мун Хі Сана, який зажадав вибачень від японського імператора Акіхіто за примус кореянок до сексуальних зв'язків з японськими військовими в роки Другої світової війни. Про це в середу заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Есіхіде Суга, передає УНН.