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Уряд Японії висловив протест Сеулу за вимогу вибачень від японського імператора

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Уряд Японії висловив протест Республіці Корея через висловлювання спікера Національних зборів (парламенту) Південної Кореї Мун Хі Сана, який зажадав вибачень від японського імператора Акіхіто за примус кореянок до сексуальних зв'язків з японськими військовими в роки Другої світової війни. Про це в середу заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Есіхіде Суга, передає УНН.

Уряд Японії висловив протест Сеулу за вимогу вибачень від японського імператора

"Серія його висловлювань абсолютно неприйнятна. У мене немає бажання це коментувати. Ми заявили протест по дипломатичних каналах, а також вимагаємо взяти ці слова назад", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Мун Хі Сан в інтерв'ю південнокорейській газеті "Хангёре" ("Єдина нація") заявив, що Акіхіто слід зустрітися з кореянками, що стали жертвами військових злочинів, і вибачитися перед ними від імені Японії, оскільки імператор є символом японської нації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Абе заявив, що слова спікера парламенту Південної Кореї про імператора обурили японців

За підсумками переговорів попереднього президента Південної Кореї Пак Кин Хе і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у грудні 2015 року сторони домовилися остаточно вирішити двосторонню проблему жінок, що стали жертвами сексуального насильства під час японського колоніального панування. Токіо тоді приніс офіційні вибачення і передав 8,9 млн доларів до фонду допомоги жертвам військових злочинів. Однак після приходу до влади нинішнього президента Мун Чже Іна фонд було вирішено скасувати, і проблема була знову визнана Сеулом неврегульованою.

Як повідомляв УНН, Імператор Японії Акіхіто заявляв, що зречеться престолу у квітні 2019 року. На церемонію в честь нового імператора Японії запросять голів 195 держав. 

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