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Японії вказали на ризик "фінансового краху" через гуляння з нагоди зречення імператора

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Японські банки і брокери готуються до коливань валютних курсів, різкого збільшення попиту на готівкові гроші і так званих комп’ютерних “проблем тисячоліття” в період, коли вся країна протягом 10 днів буде відзначати зречення від престолу імператора Акіхіто. Для жителів Японії всі ці дні будуть вихідними, повідомляє британська газета The Financial Times (FT), передає УНН.

Японії вказали на ризик "фінансового краху" через гуляння з нагоди зречення імператора

Японські брокери, як зауважує видання, стурбовані тим, що може статися на світових ринках, поки вони застрягнуть в такій примусовій відпустці. З огляду на невисоку торговельну активність в японських єнах, валютний стратег фінансової холдингової компанії Nomura Юджіро Гото попередив про ризик “раптового краху”. Наприклад, 3 січня, коли японські ринки були закриті у зв’язку з новорічним святом, в курсі єни відбулися різкі коливання після того, як Apple попередила про доходи. Щоб компенсувати нові ризики в цей раз, японські експортери і страховики можуть тимчасово збільшити своє хеджування, порекомендував Гото.

Великі японські банки (наприклад Mizuho) в свою чергу планують управляти власними ринковими позиціями з офісів в Лондоні та Нью-Йорку, вказує FT. При цьому фірми з торгівлі цінними паперами, за її даними, стурбовані тим, що будуть робити їхні клієнти, якщо на зовнішніх ринках виникнуть проблеми, і вони захочуть продати акції. Щоб вирішити цю проблему, деякі брокери, як зазначає видання, вже заявили, що будуть відкривати на два з 10 вихідних днів філії. Але вони будуть працювати тільки для того, щоб приймати замовлення на продаж іноземних акцій, вказує газета.

Крім того, щоб вшанування нового імператора з 27 квітня по 7 травня не було затьмарене порожніми банкоматами, чергами у відділеннях банків і порушенням роботи на міжнародних ринках, японські регулятори підштовхують банки до термінових приготувань, зауважує FT.

Їхню необхідність видання пояснює надзвичайно довгою тривалістю вихідних днів (в цей період будуть закриті всі урядові та більшість інших організацій в Японії), а також високим ступенем пов’язаності назви імператорської епохи з японськими комп’ютерними системами. Літочислення в Японії, пояснює FT, ведеться від початку кожного імператорського періоду: 2019 рік є 31-м роком Хейсей, але 1 травня ця дата зміниться на 1 рік нової епохи. При цьому характерні періоду Хейсея символи залишаться надрукованими майже на кожному фінансовому документі і вбудованими в комп’ютерні системи країни.

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“Це найдовші вихідні, з якими ми коли-небудь стикалися, і в деякій мірі невідомо (до чого це призведе)”, — повідомив в інтерв’ю FT виконавчий директор Mizuho Bank і голова Асоціації банкірів Японії Коджі Фудзівара. “Перш за все, це зміна епохи і зміна назви епохи, так що це особливий період”, — зауважив він.

Підготовка святкування, як зазначає видання, ускладнюється тим, що, незважаючи на те, що відомо: наступником нинішнього імператора стане його син, принц Нарухіто, назва нової епохи його правління є секретом, який ретельно охороняють. Офіційно оголошена вона буде тільки 1 квітня. Подібна ситуація, за інформацією газети, може привести до помилки, аналогічній “проблеми тисячоліття”, коли комп’ютери повинні були бути перепрограмовані для розпізнавання змін при зміні 1999-го на 2000 рік.

Також Банк Японії очікує, що люди в святкові і передсвяткові дні будуть більше знімати готівку, щоб користуватися нею у вихідні. Кредитні організації регулятор закликав до цього підготуватися. “Банкомати будуть працювати в звичайному режимі. Важливо, щоб клієнти знали: проблем не буде”, — запевнив FT один із співробітників Агентства фінансових послуг.

При цьому система розрахунків для платежів між банками і торгів з японським державними облігаціями BOJ-NET в період вшанування нового імператора, за даними газети, повністю припинить свою роботу. Також клієнти різних банків не зможуть відправити один одному перекази: вони будуть накопичуватися, і операції завершаться тільки тоді, коли вся країна повернеться до роботи.

Нагадуємо, майже 60 тисяч людей прийшли наприкінці минулого року привітати імператора Японії з ювілеєм.

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