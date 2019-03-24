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Японии указали на риск "финансового краха" из-за гуляний по случаю отречения императора

Киев • УНН

 • 7891 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным “проблемам тысячелетия” в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито. Для жителей Японии все эти дни будут выходными, сообщает британская газета The Financial Times (FT), передает УНН.

Японии указали на риск "финансового краха" из-за гуляний по случаю отречения императора

Японские брокеры, как замечает издание, обеспокоены тем, что может произойти на мировых рынках, пока они застрянут в таком принудительном отпуске. Учитывая невысокую торговую активность в японских йенах, валютный стратег финансовой холдинговой компании Nomura Юджиро Гото предупредил о риске “внезапного краха”. Например, 3 января, когда японские рынки были закрыты в связи с новогодним праздником, в курсе йены произошли резкие колебания после того, как Apple предупредила о доходах. Чтобы компенсировать новые риски в этот раз, японские экспортеры и страховщики могут временно увеличить свое хеджирование, порекомендовал Гото.

Крупные японские банки (например Mizuho) в свою очередь планируют управлять собственными рыночными позициями из офисов в Лондоне и Нью-Йорке, указывает FT. При этом фирмы по торговле ценными бумагами, по ее данным, обеспокоены тем, что будут делать их клиенты, если на внешних рынках возникнут проблемы, и они захотят продать акции. Чтобы решить эту проблему, ​некоторые брокеры, как указывает издание, уже заявили, что будут открывать на два из 10 выходных дней филиалы. Но они будут работать только для того, чтобы принимать заказы на продажу иностранных акций, указывает газета.

Кроме того, чтобы чествование нового императора с 27 апреля по 7 мая не было омрачено пустыми банкоматами, очередями в отделениях банков и нарушением работы на международных рынках, японские регуляторы подталкивают банки к срочным приготовлениям, замечает FT.

Их необходимость издание объясняет необычайно долгой продолжительностью выходных дней (в этот период будут закрыты все правительственные и большинство других организаций в Японии), а также высокой степенью сопряженности названия императорской эпохи с японскими компьютерными системами. Летоисчисление в Японии, поясняет FT, ведется от начала каждого императорского периода: 2019 год является 31-м годом Хэйсэя, но 1 мая эта дата изменится на 1 год новой эпохи. При этом характерные периоду Хэйсэя символы останутся напечатанными почти на каждом финансовом документе и встроенными в компьютерные системы страны.

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“Это самые длинные выходные, с которыми мы когда-либо сталкивались, и в некоторой степени неизвестно (к чему это приведет)”, — сообщил в интервью FT исполнительный директор Mizuho Bank и председатель Ассоциации банкиров Японии​ Коджи Фудзивара. “Прежде всего, это смена эпохи и смена названия эпохи, так что это особый период”, — заметил он.

Подготовка празднования, как указывает издание, осложняется тем, что, несмотря на то, что известно: преемником нынешнего императора станет его сын, наследный принц Нарухито, название новой эпохи его правления является тщательно охраняемым секретом. Официально объявлено оно будет только 1 апреля. Подобная ситуация, по информации газеты, может привести к ошибке, аналогичной “проблеме тысячелетия”, когда компьютеры должны были быть перепрограммированы для распознавания изменений при смене 1999-го на 2000 год.

Также Банк Японии ожидает, что люди в праздничные и предпраздничные дни будут больше снимать наличные, чтобы пользоваться ими в выходные. Кредитные организации регулятор призвал к этому подготовиться. “Банкоматы будут работать в обычном режиме. Важно, чтобы клиенты знали: проблем не будет”, — заверил FT один из сотрудников Агентства финансовых услуг.

При этом система расчетов для платежей между банками и торгов по японским государственным облигациям BOJ-NET в период чествования нового императора, по данным газеты, полностью прекратит свою работу. Также клиенты разных банков не смогут отправить друг другу переводы: они будут накапливаться, и операции завершатся только тогда, когда вся страна вернется к работе.​​

Напоминаем, почти 60 тысяч человек пришли в конце прошлого года поздравить императора Японии с юбилеем.

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